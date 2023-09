Musk mění náš svět víc než kdokoli jiný

Nová kniha Waltera Isaacsona vzbudila celosvětovou pozornost. Na základě rozhovorů s více než stovkou lidí vykresluje americký novinář a autor ceněných biografií detailní portrét Elona Muska. S nejbohatším člověkem světa a mužem mnoha závratných úspěchů i problémů strávil Isaacson intenzivní dva roky, během nichž byl velmi blízko jednání o koupi Twitteru. Biografie přináší rovněž mnoho dosud nezveřejněných informací. „Překvapilo mě, že Musk souhlasil s tím, že nad knihou nebude mít žádnou kontrolu. Ve svém životě i práci chce mít totiž kontrolu úplně nad vším,“ říká Walter Isaacson.

Před devíti lety jste v rozhovoru pro Respekt prohlásil, že vás k příběhům lidí, o kterých píšete, táhne i podobnost s vaším vlastním životem. Platilo to i u Elona Muska?

Ne. Když jsem psal například o Benjaminu Franklinovi, tak jsem psal o někom, koho jsem chtěl napodobit. Byl to novinář, kterému velmi záleželo na veřejných otázkách, což mě přitahovalo, protože jsem dělal něco podobného. Když jsme spolu tehdy mluvili, tak jsem zrovna coby bývalý novinář šéfoval nevládní organizaci Aspen Institute.

Elon Musk mění náš svět mnohem víc než jakákoli jiná soukromá osoba. Dokázal oživit cestování do vesmíru, nastartoval výrobu elektrických aut a ujal se klíčové otázky bezpečnosti umělé inteligence. Je ale úplně jiný než já. Mně velmi záleží na tom, aby lidé kolem mě byli spokojeni, aby se mnou nebojovali. Což znamená, že jsem nebyl moc dobrý manažer, třeba na CNN. Musk je někdo, komu záleží na lidstvu, záleží mu na tom, co vnímá jako svoje poslání, ale dokáže být velmi drsný k jednotlivým lidem, protože je pro něj důležitější výsledek mise než to, aby s každým vyšel.

Lidé, o nichž jste psal, měli společné také to, že byli schopni myslet jinak než ostatní. V čem spočívá originalita Muskova myšlení?

Když se rozhodl založit firmu, jejímž cílem byla mise na Mars, bylo to naprosto šílené. A všichni mu to říkali. Dnes je jediným člověkem, který je schopen vyslat raketu s nákladem nebo astronauty na oběžnou dráhu Země, dopravit je zpět a celý tento systém znovu použít. Stejně tak buduje satelitní konstelaci Starlink, která poskytuje internet z oběžné dráhy Země. Když rozjel výrobu elektrických aut, právě v té době s nimi končila americká automobilka General Motors. Takže se o jiný pohled na věc pokouší neustále a dokázal díky tomu velké věci.

Tato schopnost je jedinečná, ale často sledujeme i její jednoznačně negativní konsekvence.

Narušovat dosavadní chod světa samozřejmě s sebou nese jistá rizika. Příliš mnoho lidí je opatrných a nezkouší nic nového. Je skvělé, když se čas od času objeví někdo, kdo narušuje konvenční myšlení.

Někdy je možná dobré přemýšlet jako ostatní lidé. Když čteme třeba Muskovy argumenty, s nimiž loni v září odmítl nechat Ukrajince využít své satelity Starlink nad Krymem pro útok na ruské cíle, nevidíme člověka, který myslí jinak. Spíše někoho, kdo je geopoliticky mimo a opakuje argumenty ruské propagandy o eskalaci konfliktu a o nutnosti hledat mírové řešení. I když jinak Ukrajincům díky Starlinku velmi pomohl.

Je ovšem dobré připomenout, co Musk udělal po zmiňovaném zářijovém incidentu. Obrátil se s žádostí o konzultaci na generála Marka Milleyho, který vede sbor náčelníků štábů, a poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana. Začal spolupracovat s americkou vládou a část Starlinku následně vyčlenil pro vojenské využití. A vznikl Starshield, který už neřídí. Takže měl dostatek sebereflexe na to, aby si uvědomil, že by o těchto otázkách neměl rozhodovat sám.

Získal jste dojem, že si Musk uvědomuje obrovskou moc, kterou má a vnímá její možné následky?

Myslím, že právě v případě Starlinku mu velmi jasně došlo, jak ohromný vliv má a že je lepší, když se o něj podělí. A bylo to rozumné rozhodnutí. I u ostatních otázek mu na následcích jeho činnosti záleží, ale nemyslím si, že by kvůli tomu v noci nespal.