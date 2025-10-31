Ze Sluhy národa symbolem Ukrajiny. Na co Zelenského připravila kariéra showmana
Francouzští dokumentaristé se ohlížejí za dospíváním ukrajinského prezidenta a jeho úspěchy v showbyznysu
Ukrajinu v hledáčku dokumentaristů sice v poslední době střídá Gaza a Blízký východ, přesto v programu festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě nechybí. Čas do zásahu, tříhodinový portrét západoukrajinského Lvova, v němž se dopady války prolínají s pokračováním běžného života, je mezi dokumenty v české soutěži. Jako režisér je pod ním podepsán lvovský rodák Vitalij Manskyj a film vznikl v produkci společnosti Filipa Remundy a Víta Klusáka. Do výběru světových dokumentů pak organizátoři zařadili portrét Volodymyra Zelenského z produkce francouzské televize Arte nazvaný Zelenskyj. Do značné míry se překrývá s tím, co už bylo o ukrajinském prezidentovi natočeno, ale něco nového přece jen přináší. A není to jen zjištění, jak dobrý stand-up komik Zelenskyj byl a že se fyzickou agilitou podobal Oldřichu Kaiserovi.
Co říct nového?
V současnosti zřejmě není světového politika, který by fascinoval víc než Volodymyr Zelenskyj. Od jeho jmenování do funkce v roce 2019 si v Kyjevě podávaly kliku televizní i filmové štáby z celého světa: chtěly odvyprávět na první pohled surreálný příběh komika, který hrál prezidenta v satirickém seriálu Služebník lidu a vzápětí se prezidentem reálně stal. Kuriozitu a potenciální politický průšvih ale brzy změnila válka v inspirativní příběh o osobní odvaze a zrodu nečekaného lídra napadené země. Lídra, který se stane symbolem jednoty Ukrajinců, bude vyjednávat od Německa po Ameriku a jehož specializací se stane informační válka, v níž mohl naplno uplatnit svoji předchozí profesi.
Ruská invaze tak fascinaci znásobila. A pro mnohé rozpustila základní obavu, že bude prezidenta jen hrát a nebude schopen jím ve skutečnosti být. Britští komentátoři mluvili o „Winstonu Churchillovi s iPhonem“. O Zelenském, osobnosti roku 2022 podle časopisu Time, natočil dokument Nadpřirozená moc Sean Penn (2023), BBC přinesla minisérii Příběh Zelenského, televize nabídly i dokumenty Zelenskyj: Muž, který se postavil Putinovi nebo Zelenskyj: Vzestup hrdiny. Dochází tak materiál, co říct o Zelenském nového, ale francouzští filmaři se o to pokusili civilnější cestou.
