Slovenští zbabělci
Češi mají jiný vztah ke státu i proto, že mají své politické hrdiny, zatímco slovenské politické dějiny jsou přehlídkou zbabělců či zločinců
Slavný výrok z divadelní hry Bertolta Brechta, že „nešťastná je země, která potřebuje hrdiny“, má mnoho interpretací, ale pro Slovensko by mohla platit ta, že hrdiny nejenže nemá, ale ani necítí potřebu je mít. A právě proto je to nešťastná země, kterou ničí celé generace nehrdinských politiků či přímo zbabělců.
Premiér Robert Fico je ukázkovým příkladem. Nikdy nemusel nic obětovat pro své přesvědčení, pokud nějaké vůbec má. Dnes sice vystavuje na odiv své postavení oběti atentátu, jenže on tuto oběť nepodstoupil s vědomím očekávaného rizika – být postřelen tedy není v jeho případě projevem odvahy.
Jediný okamžik, kdy opravdu čelil očekávanému riziku, byla hrozba vazby v roce 2022, které se těsně vyhnul, protože nebylo nalezeno dost poslanců, kteří by ho zbavili imunity. Ficovi tehdy ani nepřišlo na mysl, že by jako politik měl o zbavení imunity sám požádat, aby ukázal, že je přesvědčen o své pravdě a nemá strach z vězení.
V úterý 28. října vysílala Česká televize reprízu filmu Rašín o dvou českých politicích, kteří byli pro své přesvědčení o právu Čechů na samostatný stát ochotni i zemřít. Alois Rašín a Karel Kramář byli vedoucími postavami domácího českého odboje proti rakousko-uherské monarchii během první světové války. Oba byli odsouzeni rakouskými soudy k trestu smrti, kterému unikli jen o vlásek, a strávili dva roky (1915–1917) ve vězení.
