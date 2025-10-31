0:00
Astrounat Brázda
Česko31. 10. 20257 minut

Programové prohlášení: Jak vypadá jízdní řád Babišova superstátu

Komu pomůže a na koho si chce posvítit nová česká vláda? A kde bude na své plány hledat peníze?

Kristýna Jelínková
,
František Trojan
,
Filip Zelenka

Krátce před pátečním polednem přišla do redakcí zdejších médií pozvánka na pondělní podpis koaliční smlouvy vznikající vlády hnutí ANO, SPD a Motoristů. Na akci chtějí lídři detailně představit i programové prohlášení. Redakci Respektu se (podobně jako některým dalším kolegům) podařilo získat 38stránkový dokument, který ve stejný den doputoval k prezidentovi, už v pátek.

Vznikající vláda předsadila v jednání program před otázku obsazení ministerstev. Až v pondělí politici oficiálně představí programové prohlášení a podepíší koaliční smlouvu, vrátí se k hlavní neznámé: tedy kdo bude českým ministrem zahraničí. 

Vyrovnaný rozpočet a snižování daní  

Důležitou součástí programového prohlášení nové vlády jsou plánované změny v ekonomice. Hnutí ANO dlouhodobě slibuje vyšší platy, nižší daně a důkladnější potírání šedé ekonomiky, zatímco Motoristé prosazují v ideálním případě vyrovnaný státní rozpočet do pár let.

