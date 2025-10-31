Plamínková: Rušení koncesionářských poplatků bez pojistek – Kdo bude lídr opozice – Mladé tváře ve sněmovně
Političtí nadšenci napjatě vyhlížejí nadcházející pondělí, kdy se mají dozvědět, co bude v programovém prohlášení vznikající vlády a jaké kroky plánuje Babišův kabinet pro Česko v příštích čtyřech letech. Jedna kapitola je zvláště zajímavá: ta o veřejnoprávních médiích.
Částečně proto, že budoucí koalice neměla shodu, jak by se veřejnoprávní média měla financovat. Dvě ze tří stran vznikající vlády si přejí změnu, tedy zrušení koncesionářských poplatků. Kromě SPD je to i nejsilnější člen, hnutí ANO. Motoristé si naopak přáli zachování současného systému financování, byť s úpravou stávající legislativy. „Nechceme, aby veřejnoprávní média byla financována přímo ze státního rozpočtu – tím by se stala vládními,“ stálo v předvolebním programu Motoristů. A současně je to právě tato partaj, která povede ministerstvo kultury, pod něž média spadají.
ANO před volbami naopak mluvilo o sloučení ČT a ČRo do jedné instituce a převedení rozpočtu pod ten státní. SPD měla ještě radikálnější vize. Z kapitoly programového prohlášení věnované veřejnoprávním médiím, kterou má Respekt k dispozici, vyplývá, že ke změně skutečně dojde. „Zrušíme poplatky pro veřejnoprávní média, čímž snížíme zátěž pro občany a firmy,“ stojí v něm. Další bod je zavedení kontroly hospodaření obou institucí Nejvyšším kontrolním úřadem a závazek připravit analýzy, které povedou k lepší definici veřejnoprávní služby nebo objasní, kde je možné najít úspory.
