Stavět se hlouposti do cesty

Bude to pomalu čtyřicet let, co jste se zničehonic zjevil na kolonádě Karlových Varů se skupinou kamarádů a sehráli jste houslový koncert, aniž kdokoli z vás uměl na housle hrát. Skřípavý happening, nabourání tehdejšího automatického života, jak jste to nazval. Kdy jste naposledy udělal něco podobně nečekaného?

Je to asi tři týdny. Tady v Litoměřicích je uprostřed města hezký park a v tom parku je socha z roku 1975, z období okupace, která se jmenuje Čest a sláva Sovětské armádě. Ve druhé světové válce to nebyla Sovětská armáda, ta se jmenovala Rudá, tahleta Sovětská vlastně nikdy nic neosvobodila, nic slavného neučinila, jenom samé okupace a neštěstí. Tak jsme tam s mým známým, architektem Jánem Hobrlou, vytvořili takové výtvarné dílo, které připomíná teroristický čin ve Vrběticích, kde zahynuli lidé, to jsme přiložili k podstavci a omotali to průhlednou fólií. Bylo tam datum výbuchu ve Vrběticích a stylizovaný portrét Putina s krvavými stopami.