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Redakce

Kateřina Mahdalová

52napsaných článků

Všechny publikované články

Padni, nebo nehraju
Nenechte si ujít1 minuta

Padni, nebo nehraju

Je mi asi tak osm, ženu se ze stráně v houfu kluků a holek, v ruce svírám půlmetrový kus dřeva. Samopal. Jsem Němec, což je špatný, protože brzo padnu. Kamarádka Janička je Rusák, taky padne, ale až po mně. O Amíka se pravidelně všichni rveme jak koně, ten totiž nepadne nikdy. „Padni, nebo nehraju,“ řve na běžící Janičku Dan, který ji právě zastřelil. Zbytek kluků se rozchechtá a my holky s nimi. Víme, že kluci mají pindíka a že si nemusí sedat na bobek, když se chtějí vyčůrat. Je s nimi sranda, máme je moc rády. Až po letech se dozvídáme, s jakými zvláštními tvory jsme si to hrávaly.

Kateřina Mahdalová26. 11. 2011
Revoluce se blíží
Aktuálně3 minuty

Revoluce se blíží

České školy dostaly velký domácí úkol. Z „nalejváren“ se mají stát místa, v nichž se žáci budou cítit dobře, získají přehled o moderním světě a kde nebudou cítit staletími utvrzovanou převahu kamenné instituce.
Staré školní osnovy diktované z centra mají být nahrazeny programy, které si má každá škola sestavit sama.
Navzdory tomu, že školy na svých programech pracují, je to s reformou, zdá se, nahnuté.

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Ondřej Kundra

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