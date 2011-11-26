Kateřina Mahdalová
52napsaných článků
52napsaných článků
Je mi asi tak osm, ženu se ze stráně v houfu kluků a holek, v ruce svírám půlmetrový kus dřeva. Samopal. Jsem Němec, což je špatný, protože brzo padnu. Kamarádka Janička je Rusák, taky padne, ale až po mně. O Amíka se pravidelně všichni rveme jak koně, ten totiž nepadne nikdy. „Padni, nebo nehraju,“ řve na běžící Janičku Dan, který ji právě zastřelil. Zbytek kluků se rozchechtá a my holky s nimi. Víme, že kluci mají pindíka a že si nemusí sedat na bobek, když se chtějí vyčůrat. Je s nimi sranda, máme je moc rády. Až po letech se dozvídáme, s jakými zvláštními tvory jsme si to hrávaly.
Ze státem povoleného experimentu známého jako domácí škola se po devíti letech stala jedna z metod, jak se vypořádat s neúspěchem při hledání přijatelné základní školy. Rozhodnout se učit doma není snadné. Stovky rodičů, kteří v Česku volí domácí školu, tvrdí, že se to vyplatí.
České školy dostaly velký domácí úkol. Z „nalejváren“ se mají stát místa, v nichž se žáci budou cítit dobře, získají přehled o moderním světě a kde nebudou cítit staletími utvrzovanou převahu kamenné instituce.
Staré školní osnovy diktované z centra mají být nahrazeny programy, které si má každá škola sestavit sama.
Navzdory tomu, že školy na svých programech pracují, je to s reformou, zdá se, nahnuté.
Dostal čtyřiadvacet let za vraždu. Odsoudili ho v nepřítomnosti a bez důkazů, na základě anonymního udání. Žádali cizí státy o jeho vydání, ale Německo i Rakousko vzkázalo: Ne, proces s tím mužem nebyl spravedlivý. Teď se údajný vrah vrátil dobrovolně do vlasti a skončil ve vazbě.