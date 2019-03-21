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S Čunkem na věčné časy
Česká republika změnila geografickou polohu. Člověkem, který matematický vzoreček přesunu států vymyslel, je nenápadný muž z Valašska, o kterém donedávna mělo tušení jen jeho blízké okolí: Jiří Čunek. Jak se mu podařilo posunout republiku na východ?
Soud zrušil odškodnění za holocaust
Pamětníci nacistických deportací židovského obyvatelstva vzpomínali na polské železničáře, kteří jednoduchým gestem v podobě přejetí pravého ukazováčku přes krk deportovaným naznačovali, co je čeká. Naopak zaměstnanci francouzských železnic (SNCF) svůj vědomý podíl na holocaustu vždy popírali.
Zmrzlý oceán na Marsu
Okolí jižního pólu Marsu skrývá obrovské zásoby ledu. Je ho tolik, že kdybychom jej v myšlenkovém experimentu nechali roztát a vodu rovnoměrně rozlili po celém povrchu planety, vytvořila by oceán hluboký 11 metrů. Oznámili to vědci po analýze údajů radaru na palubě sondy Mars Express.
Změna klimatu: opravdu agenda levice?
„Jak si vysvětlujete, že konzervativní a pravicová média se na globální oteplování dívají skepticky a levicová to berou jako hotovou věc? Proč se v tomhle bodě dělí pravice a levice?“ ptal se nedávno jeden český deník Václava Klause.
Prezident pokyvoval, měl spíš ale kroutit hlavou. Jde totiž o poněkud archaické klišé.