Jaroslav Formánek

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28. prosince 1973 byla ve Francii publikována v ruštině první část trilogie Alexandra Solženicyna
S bývalým redaktorem a šéfem zahraniční rubriky Respektu Zbyňkem Petráčkem o psaní v době před- a pointernetové
Jeho filmoví hrdinové proměnili francouzskou společnost
S básníkem a překladatelem o tom, co je to být Čechem, a mánii intelektuálů měnit svět
Marine Le Penová rozzlobila otce, ale jeho ideály drží dál
S Mohamedem Triouem o výchově, hodnotách a o tom, proč mladým fotbalistům z předměstí imponují vrazi
Francouzi dali svým politikům signál, který nejde přeslechnout
Milovníci legrace na cestě od harakiri k sedmému lednu
Se Suzette Hejdovou o revolučním květnu 1968,
exotickém Rusku a životě za železnou oponou
Francouzský prezident kráčí ve šlépějích předchůdců k neúspěchu
S Markétou Haindlovou o korupci ve fotbale a odvaze proti ní něco říkat
Bývalý zpěvák a reklamní stratég Pavel Vošický v Česku poprvé vystavil své kresby
Masakr v Toulouse hraje do noty víc Sarkozymu
Ve Vatikánu poprvé zpřístupnili léta nedostupné poklady
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