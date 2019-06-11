30 let Respektu • 1991-1995

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Rozkošná svůdnost supermarketů
Supermarkety v Česku
Věra Dvořáková, 26. 7. 19936. 11. 2019
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Supermarkety v Česku
V zahraničí žije přes dva miliony Čechů, z toho je zhruba půl milionu exulantů, kteří odešli po roce 1948. V posledních čtyřech letech od listopadu 1989 se někteří do staré vlasti vracejí. Je jich však málo: necelých deset tisíc.
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