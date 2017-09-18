Zbyněk Petráček
1303napsaných článků
1303napsaných článků
V Tallinnu otevřeli synagogu. Banální zpráva, ale leccos připomene v situaci, kdy je Estonsko jednou z front „války“ EU s Ruskem. Je to totiž první židovský svatostánek v zemi, která byla za nacismu jako jediná oficiálně vyhlášena „judenfrei“. Naproti tomu následnou sovětizaci i její transporty Estonci jako národ přežili. Od toho se odvíjí otázka, kterou si klademe i my: Spočívá dnes větší riziko v bagatelizaci nacistického, nebo komunistického teroru?
Dva dny poté, co Mirek Topolánek odjel z Pákistánu, tam opět vypukly nepokoje. Historicky první návštěva českého premiéra s nimi samozřejmě nemá nic společného, ale jeden bod z Topolánkovy agendy oživit mohly: do jakého státu prodáváme radiolokátory Věra?
Když v roce 2000 oslavil osmdesátiny Jan Pavel II., byl už v pevné pozici papeže cestovatele. Jako showman v tom nejlepším smyslu dokázal strhnout zástupy. Když teď oslavil osmdesátiny Benedikt XVI., člověk nadaný spíše pro akademickou práci, vyrazil na první takovou cestu – do Brazílie.
Nicolas Sarkozy se na nás bude nejméně pět let křenit při záběrech z veškerých evropských summitů. Tak vyzněla hlavní zpráva z nedělního večera. Francie zvolila nového prezidenta, a má-li se churavějící země skutečně změnit, byla to – bez ohledu na osobní sympatie i antipatie – rozumná volba.
Praha má o jeden pomník více. Od včerejška stojí ve Štěrboholích a týká se bitvy staré 250 let, nejkrvavější, která kdy byla o českou metropoli svedena. Působí nenápadně, ale v době násilných protestů po demontáži ruského pomníku v Estonsku má svůj význam. Ukazuje, že úctu lze projevit i tradičním nepřátelům.