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Profil4 minuty
Magdaléna Platzová10. 5. 2009
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Hodný islamista Gül
Hayrünnisa Gülová vyrazila na rady k módnímu návrháři.
Petr Kučera26. 8. 2007
Hlavní manažer Kremlu
Autorem pojmu „suverénní demokracie“ vystihujícího směřování současného Ruska, není prezident Putin, ale jeden z jeho poradců – Vladislav Surkov. Po otci Čečenec, bývalý spolupracovník magnáta Michaila Chodorkovského, dnes šedá eminence Kremlu.
Tomáš Vlach12. 8. 2007
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Zapaterův pokec s teroristy
Teroristy to začalo a teroristy to také končí. Alespoň co se týče vlády socialistů v čele s premiérem Zapaterem (46). Dostali se k moci po krutých atentátech al-Káidy před třemi lety v Madridu a dnes může baskický teror zamíchat mocenským rozložením Španělska znovu.
Markéta Pilátová22. 7. 2007