Tomáš Vlach
97napsaných článků
97napsaných článků
Přímo pod našima nohama totiž probíhá hranice mezi Gruzií a Jižní Osetií, po srpnové válce nepřáteli na život a na smrt. Jen víra zůstává na obou stranách stejná a pomodlit se sem chodí lidé z údolí nalevo i napravo, Osetinci i Gruzínci.
Útoky na gruzínskou počítačovou síť začaly několik dní před vyostřením konfliktu, už na začátku srpna, v době narůstajících provokací na gruzínsko-osetinské linii. Když se k nim přidaly tanky a další těžká vojenská technika, bylo to v historii válek vůbec poprvé, kdy rozsáhlý kybernetický útok doprovázel klasické pozemní bojové operace.
Od invaze do Afghánistánu v prosinci 1979 ruská armáda poprvé provedla otevřenou invazi na území jiného státu. Vůbec poprvé se také v postsovětském prostoru střetly dvě regulérní armády a to poskytlo cenný materiál vojenským analytikům. Ukázalo se třeba, že budoucnost konfliktů nemusí být v malých mobilních jednotkách kombinovaných se superpřesnými zbraněmi.
Obyvatelé Kašgaru, starobylého města v podhůří Pamíru, zažili svérázný průvod s olympijskou pochodní. Ještě dlouho předtím, než sem olympijský symbol dorazil, vyvezla policie za hranice města všechny obyvatele, kteří tu podle jejího názoru pobývali ilegálně.