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Redakce

Šárka Kuchtová

12napsaných článků

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Probudili jsme se, ještě jsme živí
Rozhovor12 minut

Probudili jsme se, ještě jsme živí

Rámeček
CHEDA OMARCHADŽIJEVA (1973) se narodila v čečenském hlavním městě Grozném v rodině s dvanácti dětmi. V rodném městě vystudovala psychologii a historii práva. Od roku 1999 pracuje jako psycholožka s lidmi postiženými válečnými traumaty: nejprve pro francouzskou organizaci Lékaři světa, poté pro Společnost Člověk v tísni. V Grozném vede psychosociální program zaměřený na děti.
Konec rámečku

Studovala jste v 90. letech v Grozném. Tehdy se tam ale celé roky válčilo. To bylo možné chodit do školy?
Někdy ano, ale během největších bojů ve městě byla univerzita zavřená. V období klidu po první čečenské válce sice zase fungovala, ale spíš formálně, bylo málo studentů. Úroveň postupně klesala: už v polovině 90. let byly zničeny všechny univerzitní budovy, a když začala na podzim 1999 druhá válka, hodně učitelů odjelo.

Šárka Kuchtová5. 6. 2004
Lidé se bojí i vyslovit její jméno
Rozhovor12 minut

Lidé se bojí i vyslovit její jméno

JAKUB DVOŘÁČEK (28) studoval na Husitské teologické fakultě UK religionistiku, teologii a psychosociální práci a pak cestoval po Asii a Jižní Americe. Po návratu přijal nabídku organizace Člověk v tísni a stal se jedním ze dvou členů české mise této společnosti, která v Namibii pomáhá lidem postiženým AIDS.


Zprávy z Afriky znějí hrozivě: je tu sedmdesát procent všech případů AIDS, kolem třiceti milionů nakažených. Za devět let se jejich počet ztrojnásobil. Je to skutečně tak katastrofální?
Situace je dramatičtější, než naznačují čísla. V Namibii, kde pracujeme, počet nakažených neustále roste, podle expertů hrozí, že do deseti let klesne průměrná doba dožití na 35 let. Postupně vymírá produktivní populace, přibývá sirotků, o které se nemá kdo starat. Některých se sice ujmou sousedé a dají jim najíst, ale nemohou jim dát všechnu péči, kterou potřebují. Dětských domovů je málo. Stále víc dětí žije na ulici, bez rodičů, vyrůstá z nich ztracená generace.

Šárka Kuchtová14. 2. 2004

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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