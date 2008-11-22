Alexandre Gajdamacký
53napsaných článků
53napsaných článků
Je načase říci hořkou pravdu. Ukrajina již několik měsíců prožívá velké oranžové zklamání. Viktor Juščenko a Julija Tymošenková, hrdinové boje o demokratickou Ukrajinu před čtyřmi lety, nedokázali splnit očekávání milionů příznivců a přiblížit svoji vlast k evropským standardům politické kultury a vlády zákonů.
Kosovo zůstane součástí Srbska, nepřipustíme, aby naše slovanské bratry někdo ponižoval; pokud by došlo k nejhoršímu, jsme připraveni jednat i o rozmístění ruských vojenských základen v tomto regionu. Takové výhrůžné proslovy z Moskvy zaznívají čím dál častěji.
Americký radar v Brdech dostal před deseti dny vážného konkurenta. Během schůzky lídrů skupiny G 8 v Německu zaskočil ruský prezident Vladimir Putin svého amerického kolegu nečekanou nabídkou společného využívání Gabalinské radiolokační stanice (přezdívané Gabala) v Ázerbájdžánu.