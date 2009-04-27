David Klimeš

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Americký prezident obchází tradiční média internetovými debatami. Ale otázky nedostává takové, jaké by si přál.
Jiří Paroubek nepochopil, jak strany mohou využívat síť
Politici se snaží zamezit nelegálnímu sdílení dat a vytváří si tím na politické scéně nečekanou konkurenci.
Zatímco v Česku Facebook slouží zatím jen k organizování defenestrace gumového prezidenta, na Slovensku už výrazně promlouvá do reálné prezidentské volby.
O tom, co si strany myslí o domácí politice, něco tušíme. Ale víme, s čím kandidují do eurovoleb? Naštěstí brzo na internetu najdeme snadné porovnání stranických nabídek.
Lidovci se postavili proti vládní reformě volebního systému do sněmovny. Není jim co vyčítat.
Jaro mají státníci plné globálních, celoevropských i regionálních summitů k hospodářské krizi. Výsledky jednání budou ale hubené.
Předseda ODS nedokázal své poslance dovést k jednotnému stanovisku k Lisabonské smlouvě. To se mu vymstí.
Po Francii i Španělsko sází na přímé dotace automobilovému průmyslu
Předseda ČSSD v sobě nově objevil antikomunismus. Jak dlouho mu ale vydrží?
Krize je dobrý čas pro vyhřívání se v lesku známých tváří
Sociální demokraté nesehráli ve schvalování vojenských misí šťastnou úlohu
Benedikt XVI. svou přízní kontroverzním osobám škodí katolické církvi.
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