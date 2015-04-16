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Duel
12 článků
Od nejnovějších
Od nejstarších
Duel
•
1 minuta
Štindl vs. Tabery: Podceňujeme Babišovu koncentraci moci?
DVTV
•
16. 4. 2015
Duel
•
9 minut
Má se eutanazie stát součástí českého zdravotnictví?
Pavel Pafko Dr.Sc., Jiří Vorlíček CSc.
•
14. 11. 2007
Duel
•
7 minut
Je ospravedlnitelné, že se skupina Ztohoven nabourala do vysílání ČT?
Erik Tabery
,
Jiří Ptáček
•
19. 6. 2007
Duel
•
17 minut
Je výstava lidských těl
Ondřej Šrámek
,
Boris Šťastný
•
14. 5. 2007
Duel
•
14 minut
Má slovní hodnocení ve školách vystřídat známky?
Kateřina Mahdalová
,
Aleš Balcar
•
19. 3. 2007
Duel
•
50 minut
Má být v Česku radarová základna?
Václav Voseček, František Stočes
•
15. 2. 2007
↓ INZERCE
Duel
•
10 minut
Je KSČM standardní politická strana?
Pavel Šaradín, Jiří Pehe
•
2. 10. 2006
Duel
•
23 minut
Lze žít ve městě bez aut?
Petra Kolínská
,
Jan Heroudek
•
21. 8. 2006
Respekt Obchod
Přejít do obchodu
Duel
•
11 minut
Lidská práva i pro šimpanze?
Roman Joch
,
Stanislav Komárek
•
23. 6. 2006
Duel
•
10 minut
Střední školy bez přijímaček?
Petr Matějů
,
Jiří Růžička
•
30. 5. 2006
Duel
•
9 minut
Bezplatná doprava pro poslance
Radim Vančura, Stanislav Křeček
•
6. 5. 2006
Duel
•
4 minuty
Mají sankce OSN smysl?
Michal Broža, Antonín Berdych
•
22. 10. 2005