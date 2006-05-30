Petr Matějů
12napsaných článků
12napsaných článků
Už dlouho nebyla k vidění taková bouře odporu mezi vědci – navíc taková, že může zajímat i daňové poplatníky. Zapojují se do ní nejznámější jména, včetně genetika a imunologa Václava Hořejšího, chemika Antonína Holého nebo astronoma Jiřího Grygara. Vždyť také jde o navýsost důležitou věc: podle čeho má stát financovat výzkum? Jak poznáme, že erární miliardy v kolonce se vznešeným názvem „věda a výzkum“ ve skutečnosti neplynou na projekty chabé, plýtvavé či prostě zbytečné?
Badatelé měli být vystaveni veřejné zkoušce kvality. Řekněme rovnou, že napoprvé se to zrovna nepovedlo. A to především proto, že se hrálo na více hřištích za různých podmínek. Zatímco vysoké školy byly postiženy tvrdou selekcí, v Akademii věd se rozdělily peníze víceméně rovnoměrně, o ostatních rezortech ani nemluvě. V tom je dnes podstata věci a tady je třeba začít s reformou.
Prohlubující se ekonomická a společenská krize již dosáhla takového stadia, že je třeba zahájit přípravy na předčasné volby. Koncem minulého měsíce to řekl Miloš Zeman a přiložil tak další polínko k diskusi o "rostoucích potížích naší ekonomiky" a "zhoršující se náladě ve společnosti". Nářky na poměry ale předseda sociálních demokratů nevymyslel. Jsou slyšet ze všech stran české politické scény, ozývají se i odbory, profesní sdružení, intelektuálové.