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Redakce

Petr Matějů

12napsaných článků

Všechny publikované články

Návrh pro Petru Buzkovou
8 minut

Návrh pro Petru Buzkovou

Už dlouho nebyla k vidění taková bouře odporu mezi vědci – navíc taková, že může zajímat i daňové poplatníky. Zapojují se do ní nejznámější jména, včetně genetika a imunologa Václava Hořejšího, chemika Antonína Holého nebo astronoma Jiřího Grygara. Vždyť také jde o navýsost důležitou věc: podle čeho má stát financovat výzkum? Jak poznáme, že erární miliardy v kolonce se vznešeným názvem „věda a výzkum“ ve skutečnosti neplynou na projekty chabé, plýtvavé či prostě zbytečné?
Badatelé měli být vystaveni veřejné zkoušce kvality. Řekněme rovnou, že napoprvé se to zrovna nepovedlo. A to především proto, že se hrálo na více hřištích za různých podmínek. Zatímco vysoké školy byly postiženy tvrdou selekcí, v Akademii věd se rozdělily peníze víceméně rovnoměrně, o ostatních rezortech ani nemluvě. V tom je dnes podstata věci a tady je třeba začít s reformou.

Petr Matějů16. 1. 2005
Česká krize
Téma13 minut

Česká krize

Prohlubující se ekonomická a společenská krize již dosáhla takového stadia, že je třeba zahájit přípravy na předčasné volby. Koncem minulého měsíce to řekl Miloš Zeman a přiložil tak další polínko k diskusi o "rostoucích potížích naší ekonomiky" a "zhoršující se náladě ve společnosti". Nářky na poměry ale předseda sociálních demokratů nevymyslel. Jsou slyšet ze všech stran české politické scény, ozývají se i odbory, profesní sdružení, intelektuálové.

Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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