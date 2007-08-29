Aleš Balcar
21napsaných článků
21napsaných článků
Jako každé léto, ani tentokrát se toho na domácí politické scéně mnoho neděje. Lidovci využili vakua k oprášení svého návrhu na zavedení „volebního práva pro děti“. To by mělo dát početným rodinám větší váhu při hlasování a mohlo by se zajímavě odrazit i ve volebních výsledcích.
Co čtou redaktoři našeho týdeníku.
Resort dopravy se musel zavázat ke škrtům ve výši necelých 185 milionů korun. Ministr Aleš Řebíček se rozhodl pro rovnoměrné zkrácení o 10 % u všech kapitol. Tato spravedlnost má ale jednu podstatnou výjimku: dotace pro Státní fond dopravní infrastruktury, který financuje především stavby silnic a dálnic byla snížena pouze o 1 % původně plánované částky.
Jsou bohatí lidé šťastnější? Má stát pomáhat obcím, které nedokáží dostát svým finančním závazkům? Je správné přísně trestat držení dětské pornografie? Co všechno si zaslouží být nazýváno uměním? Toto a mnohé další v novém čísle časopisu Respekt
Včerejší jednání Putina s Bushem o vhodné podobě protiraketového systému opět připomínalo dialog hluchých. Ani obligátní poplácávání po zádech nemohlo zakrýt fakt, že představy obou státníků jsou si dnes vzdálené stejně jako kdykoli před tím. Co to znamená pro Českou republiku? Máme ruskou nabídku vítat, podporovat postoj USA, nebo počkat, jak to celé dopadne?
Termín českého přistoupení k schengenskému prostoru je ohrožen. Vyplývá to alespoň z vyjádření rakouského ministra vnitra Günthera Plattera pro deník Der Standard. Přestože uváděným důvodem možného odkladu je fotbalové mistrovství Evropy, Der Standard uvádí, že skutečnou příčinou by mohl být Temelín – spojitost obou témat však není zcela průkazná.
Státní maturity by si měli studenti vyzkoušet naostro až v roce 2010. Shodl se na tom poslanecký výbor pro vědu a vzdělávání, v němž jsou zastoupeny všechny parlamentní strany. Je proto velmi pravděpodobné, že pro návrh zvedne ruku i většina poslanců.
Dlouho diskutovaná otázka vysokých cen mezistátního telefonování z mobilu je, zdá se, vyřešena. Evropský parlament schválil nařízení zavádějící do odvětví regulaci, která by měla zajistit příznivější ceny pro koncové uživatele. Je to ale skutečně důvod k radosti?
Generální ředitel švédské firmy SAAB Ake Svensson právě v těchto dnech poprvé otevřeně přiznal, že českou státní zakázku na nákup / pronájem letounů Gripen provázely obrovské úplatky. Jak si to vysvětlit, když Švédsko jsme zvyklí vnímat jako zemi, kde korupce téměř neexistuje?
„Jsem připravena vrátit se oknem, když mě vyhodí dveřmi,“ řekla nedávno deníku MF Dnes Jana Volfová a podle všeho nežertovala. Někdejší poslankyně ČSSD a později místopředsedkyně Železného strany Nezávislí demokraté se znovu pokusí zahýbat českou politickou scénou.