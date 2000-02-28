Johanna Possetová
21napsaných článků
21napsaných článků
V roce 1995, plném padesátých jubilejí, se Rakousko ocitlo před závažnou otázkou: Jaké datum zvolit pro vzpomínkový akt? Vítězné mocnosti Západu - USA, Velká Británie a Francie - slaví bezpodmínečnou kapitulaci hitlerovského Německa, jež vstoupila v platnost 8. května.
Sedmadvacátého března uveřejnil rakouský týdeník Profil úvodník, v němž je vídeňský arcibiskup, kardinál dr. Hans Hermann Groer (75), obviňován, že počátkem sedmdesátých let v klášterním gymnáziu Hollabrunn sexuálně obtěžoval jednoho ze svých žáků.