Za pohlavek vězení nehrozí. Zákaz fyzického trestání dětí má změnit smýšlení společnosti

„Týrání dítěte je trestné už nyní, problém Česka byl v tom, že my jsme neměli v právním řádu jasně stanoveno, že je nepřijatelné fyzicky trestat děti," vysvětluje ve Výtahu Respektu Silvie Lauder. Reaguje tak na to, že poslanci v týdnu v prvním čtení schválili novelu občanského zákoníku, která upravuje mimo snadnějších rozvodů a péče o děti po rozvodu právě i otázku jejich fyzického trestání. „Když se podíváme do praxí v jiných zemích, třeba do Švédska, tak tam to není tak, že by následovaly nějaké sankce, ten smysl je úplně jinde - dostát našim mezinárodním závazkům a odsoudit fyzické trestání dětí. Hned po této novele bude následovat balík opatření, jejichž součástí bude osvěta, vzdělávání, apod.," upřesňuje ve zpravodajském podcastu, ve kterém mluví nejen o námitkách, které ve Sněmovně v tématu fyzického trestání dětí zazněly, ale také o tom, že v jiných zemích i tento deklaratorní zákaz přispěl k tomu, že ubylo těžkých případů. Ve Výtahu Respektu je nicméně řeč i o dalších změnách, které mají zlepšit životní podmínky dětí, a to téma pěstounství. Senátem totiž prošla novela, která by měla usnadnit proces posuzování uchazečů a zvýšit podporu organizací, které pěstounům pomáhají.