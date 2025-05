Spolu sází na Pazderkovou a její dosah na sociálních sítích i na diskuzi. Hned na zahájení tour se jí ale koalice vyhnula

Strany a hnutí v Česku startují kampaň před podzimními volbami do sněmovny. Předvolební tour v týdnu zahájila i koalice Spolu, a to u pražského Masarykova nádraží. Za prioritu ODS, TOP 09 a KDU-ČSL označily především to, že nelze připustit, aby lidé ztratili důvěru, že jim stát zajistí bezpečnost. Klíčovým tématem je také prozápadní orientace Česka a diskuze s voliči, kteří se od Spolu od posledních voleb odklonili. Například u propalestinských demonstrantů, kteří na setkání dorazili, však vládní politici k diskuzi nepřistoupili. Vyzvali je, aby dorazili do některého z krajských měst. V těch bude moderátorkou mezi občany a Spolu herečka Iva Pazderková. Může koalici pomoct s preferencemi? Jak si Spolu momentálně stojí v předvolebních průzkumech? A jak jsou na tom s kampaněmi další strany a hnutí? I na to ve Výtahu Respektu odpovídá František Trojan.