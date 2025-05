Prezidentské volby v Polsku: Proč dostal tolik hlasů extremista a antisemita? A zmobilizují se proevropští liberálové?

V prvním kole prezidentských voleb v Polsku zvítězil proevropský provládní kandidát Rafal Trzaskowski, za kterým jen o zhruba dvě procenta následoval "kůň" Práva a spravedlnosti Karol Nawrocki. Poměrně překvapivě však šest procent Poláků a Polek volilo Grzegorze Brauna, který bývá kvůli svým postojům označován za extremistu a antisemitu. „Poláci jsou dlouhodobě nespokojení s tím, jak polská politika vypadá. Pravdou je, že už 25 let v Polsku určují tón PiS a Platforma. A lidé chtějí změnu," říká ve Výtahu Respektu Tomáš Brolík. „Vypadá to trochu jako sranda, trochu volba z hecu, trochu volba z trucu, trochu volba proč ne, trochu volba s tím, ať to někdo dělá jinak." Co Polsko čeká v následujících dvou týdnech před druhým kolem prezidentských voleb? Jak by Polsko vypadalo v případě, že by zvítězil Trzaskowski nebo Nawrocki? Čtěte také: Po prvním kole prezidentských voleb v Polsku má k vítězství blíž populistická pravice