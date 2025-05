Fotky z Vinted se šířily na kanálech se sexualizovaným obsahem, ukázala německá investigace

Platformu Vinted, která slouží k prodeji a nákupu nejen použitého oblečení, používá 65 milionů lidí z různých států. A čím dál častěji se přitom stává centrem digitálních útoků. Před časem na to upozornila investigace německých médií NDR, WDR a Süddeutsche Zeitung, podle které na sociální síti Telegram vzniknul kanál, kde byly fotky z Vinted sexualizovány a ženy, které ji k prodeji oblečení využívaly, dostávaly časté a nevyžádané zprávy, jež v mnoha případech nijak nesouvisely s nákupem. Vyvstává tak otázka nejen bezpečnosti, ale také společenská, říká ve Výtahu Respektu Clara Zanga: „Jde o to, do jaké míry se mají ženy chránit samy. Je sice namístě doporučit nedávat fotografie na těle na Vinted, ale pak už je tu společenská debata, jestli mají být ženy ty, kdo si dává pozor, jak se chová na internetu, aby obsah, který tak vůbec nebyl zamýšlený, nebyl sexualizovaný." Mají se lidé, jejichž fotky se šíří na kanálech se sexualizovaným obsahem jak bránit? Jak by měli postupovat?