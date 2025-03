Trump neblafoval. Leyen navrhuje mobilizovat téměř 800 miliard eur na evropskou obranu

Hádka mezi prezidenty USA a Ukrajiny v Oválné pracovně Bílého domu má dohru, která potěšila Moskvu. Prezident Donald Trump s okamžitou platností pozastavil vojenskou pomoc Ukrajině. Co to v praxi znamená a jaké prostředky by mohly na svou obranu získat země Evropské unie s ohledem na nově zveřejněný návrh Evropské komise? Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu od Dominika Perlínové a Magdaleny Fajtové. Moderuje Štěpán Sedláček. Čtěte také: Absolutní stopka na americké zbraně: Zelenskyj se má omluvit a ukázat, že chce mír