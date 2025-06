Pár poslanců STAN asi při hlasování o nedůvěře opustí sál, ale vláda kvůli tomu nepadne

Poslanci a poslankyně se v úterý z podnětu hnutí ANO sešli na mimořádné schůzi, na které jednají o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy z ODS. Důvodem je bitcoinová kauza, na jejímž základě odstoupil nyní již exministr Pavel Blažek. Během prvního dne Sněmovna hlasování ani neočekává, podle Marka Bendy z ODS by k tomu mělo dojít pravděpodobně ve středu navečer. Debata se však bitcoinové kauzy dotýká jen okrajově a jak ve Výtahu Respektu přímo z Poslanecké sněmovny říká František Trojan, jde spíše o další politický boj mezi kabinetem a opozicí: „Je to vyostřená rétorika, která je taková celé volební období. To, co dnes slyším ve Sněmovně, není nijak odlišné od toho, co slyšíme u jiných kauz. Co je ale zajímavé, že průzkumy veřejného mínění zatím neukazují, že by to celé jakkoliv zahýbalo s preferencemi. Spolu i ANO zůstávají na svém, stejně tak třeba Starostové nebo Piráti, zdá se tedy, že si na tom nikdo nepřidal body." Jak strany a hnutí hodlají v otázce důvěry vládě Petra Fialy hlasovat? Jaké výroky na úterním jednání zaznívají? A posunula se někam bitcoinová kauza co se zapojení dalších politiků týče?