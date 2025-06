Teheránský režim není dům z karet. Útoky Íránce spojily a podněcují touhu po jaderné zbrani

Myslím, že tady někdy panuje představa, že Írán je domeček z karet do kterého stačí strčit a vládnoucí režim náhle padne. Rozhodně není pochyb o tom, že v zemi jsou odpůrci režimu a konají se tam protesty, ať kvůli ekonomickému strádání nebo touze po svobodě. Lidé jsou naštvaní kvůli životním vyhlídkám, které teď v Íránu mají nemluvě o potlačování práv na shromažďování nebo svobody projevu a další věci. My ovšem moc nevěnujeme pozornost mlčící části íránské společnosti, která podporuje vládu. A takových lidí tam žije hodně. Mají k tomu různé důvody, ekonomické, sociální, politické ale i duchovní. Mnozí věří tomu, že islámská forma vlády je nejvyšší duchovní naplnění, které je ve shodě s jejich vlastní individuální spiritualitou. A řekl bych, že izraelské a americké útoky íránskou populaci spíše sjednotili. Ať už jsou proti režimu nebo ho podporují, žijí v Íránu nebo v zahraničí, tohle vnímají jako překročení červené linie. Najednou mají pocit, že jim jde o život a přepínají do módu přežití, což z nich dělá jednotnou frontu až na některé hlasy v diaspoře, jako je údajný korunní princ a syn bývalého šáha. Ale i z diaspory slyšíme od některých lidí, kteří jsou jindy k íránskému režimu velmi kritičtí, prohlášení typu: Stojím za Íránem. Tohle íránský lid nemůže tolerovat. A myslím, že Spojené státy těmto hlasům nenaslouchají a možná by měly. Trochu se to vrací k té představě, že nás budou po napadení Íráku lidé na místě vítat potřásáním rukou a květinami. Írán je samozřejmě velmi odlišný a o invazi do Íránu alespoň v tuto chvíli nikdo nemluví. Ale bylo by dobré, aby si lidé všimli toho jak íránské a americké útoky Íránce dokázali sjednotit.