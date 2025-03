Absolutní stopka na americké zbraně: Zelenskyj se má omluvit a ukázat, že chce mír

Ačkoli Bílý dům nikdy neuvedl, o kolik peněz se přesně jedná, podle odhadů amerických médií jde o zbraně a munici za více než miliardu dolarů, které nyní vyrábějí hlavně americké zbrojovky na objednávku. To, jaká část „Bidenova balíčku“ už byla vyrobena, jaká část je na cestě na Ukrajinu a co přesně bylo doručeno, je v tuto chvíli nejasné. Lidé z Trumpovy administrativy pro deník The New York Times nebo The Washington Post uvedli, že Trumpova stopka bude platit, dokud si Trump nebude jistý, že je Ukrajina ochotná vést mírová jednání s Ruskem.