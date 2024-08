Tady postřelili Trumpa. Jak se žije na místech, kde Američané propadají zoufalství

„Pensylvánie patří k takzvaným swing states, kde se de facto rozhodnou americké prezidentské volby. Pokud chtějí kandidáti zvítězit, tak tady a v několika dalších státech musejí uspět,“ přibližuje Jiří Sobota, který je společně s Bárou Chaloupkovou na několikatýdenní cestě po Spojených státech. Navštívili také město Butler a farmu, kde před měsícem postřelil atentátník Donalda Trumpa. „Konala se tam zrovna taková vesnická pouť, kde děti soutěžily v řízení traktorů a místní nám ukazovali místo, kde se to stalo. Všichni se podivovali nad tím, že střelec z dané vzdálenosti exprezidenta strefil jen do ucha,“ popisuje Barbora Chaloupková. Co se z místa po nezdařeném útoku na exprezidenta stalo? Co se o životě lidí v Pensylvánii a jejich politických názorech dozvěděli? Nejen o tom uslyšíte v dalším díle Americké krásy týdeníku Respekt. Moderuje Štěpán Sedláček. Sledujte také stejnojmenný newsletter a jeho zápisky z cesty po USA.