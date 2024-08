Kdo by se nechtěl vyfotit s hřebíkovým Trumpem

„Kdybyste tady seděli před třemi týdny, říkala bych vám odpovědně, že věřím v úspěch naší kampaně, že uděláme všechno pro to, aby Joe Biden zvítězil v Pensylvánii – a příliš bych tomu sama nevěřila,“ svěřovala se tak u večeře na předměstí Filadelfie autorům tohoto newsletteru místní demokratická aktivistka Jill. „Teď jsem ale nadšená a nabitá energií. Je to prostě skvělé, s příchodem Kamaly Harris se stalo přesně to, co se mělo stát,“ zalila se dlouholetá činovnice viditelně nadšením. V předměstském domku profesora místní univerzity George, jeho ženy Danielle a již zmíněné Jill se během diskuse jako u správných levicových intelektuálů popíjelo víno a nálada byla jiskřivá.