když jsem se posledně stěhoval a přepisoval energie, navrhl jsem paní za přepážkou, že bych zálohy uhradil na celý rok (zase tolik to nebylo), já bych mohl pustit faktury z hlavy, firma by měla své jisté a do příštího podzimu bychom měli všichni klid. Bylo mi vysvětleno, že raději ne, že by naopak bylo pro všechny lepší co nejčastěji posílat co nejmenší částky. Pravidelnost je radost.