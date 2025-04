Česko shromažďuje údaje z mobilů protiprávně. Změní to přelomový verdikt soudu?

Městský soud v Praze podle Českého rozhlasu pravomocně vyhověl žalobě novináře Jana Cibulky kvůli povinnému shromažďování údajů z mobilů. Informace o tom, kdy, odkud a s kým si uživatelé volali a psali, dnes operátoři ukládají až na půl roku. Přístup k nim pak má policie, zpravodajské služby či Česká národní banka. Nicméně hromadné sbírání těchto dat je podle soudu rozporu s evropskou legislativou. „Pokud by stát chtěl setrvat u toho, že aspoň nějaké informace v rámci „data retention“ sbírá, tak zajímavý příklad je třeba Slovensko, kde funguje trochu jiný princip - „data freeze“. Tam se informace sbírají po výrazně kratší dobu. Nicméně bezpečnostní složky mají v případě důvodné potřeby možnost informace zmrazit a následně požádat soud, aby jim je vydal… Není to tak jako v České republice, kde se informace sbírají úplně o všech a drží se nevýběrově půl roku bez ohledu na to, o koho jde a kde ty informace byly sebrané,“ říká datový novinář Čro Jan Cibulka, kterému se má podle posledního pravomocnému verdiktu omluvit ministerstvo průmyslu a obchodu. „Je to přelomový verdikt. V první fázi bude znamenat, že můžu požádat o odškodnění za to, že o mně stát neoprávněně sbírá informace podle zákona, který neodpovídá Evropské unii. Ale to není to nejpodstatnější,“ komentuje rozhodnutí Jaroslav Spurný. Jak hodnotí možné dopady verdiktu, proti kterému se ještě může ministerstvo dovolat? Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu.