Kyjev zažil nejtragičtější noc od loňského léta. Rusko cílí hlavně na civilní infrastrukturu měst

Kyjev hlásí nejtragičtější ruský útok od loňského léta. Při leteckých úderech pomocí útočných dronů i balistických raket zahynulo nejméně devět lidí včetně nezletilých. Desítky dalších podle záchranářů utrpěly zranění. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj kvůli tomu zrušil zbytek státní návštěvy Jihoafrické republiky, kde vyjednával o podpoře Ukrajiny. „Rusové útočili na civilní infrastrukturu a na lidská obydlí," říká Ondřej Kundra. „Tento útok je jedním z mnoha v posledních týdnech, kdy ruská armáda masivně útočí na centra velkých měst. Viděli jsme to nedávno ve městech Sumy nebo Kryvyj Rih," dodává. Ve Výtahu Respektu také popisuje svou cestu na Ukrajinu, ze které se vrátil tento týden. Mluvil mimo jiné s bývalým šéfem ukrajinské diplomacie Dmytrem Kulebou, vypravil se také vlakem do Chersonu, který neustále čelí útokům ruských dronů a raket - od fronty jej dělí pouze řeka Dněpr. Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu.