Trumpovi dochází čas. Chce jakoukoliv dohodu, kterou by mohl prezentovat jako své vítězství. Doslova jakoukoliv

Nemůžete mít příměří, když jedna strana střílí. A to je přesně to, v čem se nacházíme a dál budeme nacházet. Podle mého názoru bude v následujících týdnech Ukrajina dál zdůrazňovat svou připravenost k příměří a Rusko bude říkat, že v zásadě není proti, ale budou to jen slova.