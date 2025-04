Proč jde Trump na ruku Putinovi a jak se v kritický moment zachová Zelenskyj

„Moskva, ne Kyjev je místo, na které by se měl vyvíjet tlak,“ napsal Sybiha v příspěvku na síti X. Narážel tak na možnou podobu Trumpem avizované dohody s Ruskem – především na fakt, jak by mohla být pro Kyjev značně nevýhodná. Zpravodajský server Axios informoval, že její součástí by mohl být krok, kdy Amerika uzná a tím „de iure“ legalizuje ruské držení ukrajinského Krymu, který byl Moskvou anektován v roce 2014.