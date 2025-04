A co když je Donald Trump geniální?

Americkou krásu jsme pro vás nahrávali ve středu 9. dubna odpoledne, když začala platit nová dovozní cla vyhlášená americkým prezidentem před týdnem. Pár hodin na to ovšem Donald Trump oznámil to, v co mnohé vlády, investoři a další aktéři světové ekonomiky doufali. Většině zemí odložil platnost cel o 90 dní. Výjimkou je ovšem Čína. Přední americký akciový index S&P 500 po propadech vystřelil o více než 9 procent. Plošná dovozní cla ve výši 10 procent ovšem zůstávají v platnosti. V podcastovém rozhovoru s Janem Burešem, který je hlavním ekonomem Patria Finance uslyšíte o možné taktice i strategii na pozadí Trumpovi agresivní protekcionistické politiky a jejích rizicích.