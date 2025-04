Amerika se mění v černou díru, skrze kterou mohou lidé mizet v brutálních věznicích v zahraničí

Případ doputoval až k Nejvyššímu soudu, který navzdory převaze konzervativních a Trumpovi teoreticky nakloněných soudců hlasoval jednoznačně 9 : 0 pro to, aby vláda „zařídila“ jeho návrat do USA. Vláda odmítla. Prý nemusí a ani nemůže: García už je v rukou jiné země, kam nesahají ani pravomoci americké vlády ani Nejvyššího soudu. Salvadorský prezident Nayib Bukele pak prohlásil, že Garcíu nevydá. Neuvedl proč; jen si prý neumí představit, jak by ho proti vůli Američanů dostal zpět do Ameriky.