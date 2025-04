Neřešit globální problém klimatické změny by byl hřích. Svět se loučí se zeleným papežem

„Svým studentům vždy říkám - konej lokálně a mysli globálně. Toto je velké pole pro víru a papež v tomto smyslu udělal obrovské dílo. Neměli bychom zapomínat, že nad všemi problémy, které máme, stále visí globální problém klimatické změny. Existuje pro to spoustu vědeckých důkazů. Říct, že na tento problém bychom teď měli zapomenout by byl hřích především na budoucích generacích,“ říká ředitel Czechglobe Michal V. Marek v souvislosti s aktivitami papeže Františka, který se otázkám kolem ochrany klimatu aktivně zabýval a mimo jiné jim věnoval svou druhou encykliku. A jak odkaz zesnulého papeže na tomto poli vnímá římskokatolický kněž a bioetik Marek Orko Vácha? A jak to může změnit příští papež? Více uslyšíte v podcastu Výtah Respektu.