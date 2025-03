Nejdřív si ho prosadil Bartoš, teď Fiala. Lipavský bude do sněmovny kandidovat za ODS

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský, který byl dříve členem Pirátské strany a v současnosti působí jako nestraník, bude v letošních volbách kandidovat do Sněmovny na pražské kandidátce koalice Spolu za ODS. Ve středu to oznámil společně s předsedou strany a premiérem Petrem Fialou. Rozhodnutí odůvodnil převratnými událostmi v mezinárodním prostředí s tím, že sněmovní volby budou rozhodující v tom, jakým směrem se Evropa z hlediska bezpečnosti vydá. Jak ve Výtahu Respektu shrnuje František Trojan, začlenění Lipavského do kandidátky Spolu je pomyslným vrcholem podzimní vládní krize: „Už na podzim se začalo mluvit o tom, že se Lipavský od Pirátů názorově odklonil, že co se idejí týče není úplně pirátský ministr. Když se vláda skládala, Ivan Bartoš za něj hodně lobboval, byla velká snaha ho na post ministra zahraničí dostat. Pak ale bylo viditelné rozčarování nad tím, jak Piráti fungují. Strana před volbami v roce 2021 a po nich, to jsou dvě odlišné atmosféry - což asi ve vztahu k Janu Lipavskému také zapracovalo." Na jaké další tváře koalice Spolu sází? A kdo proti nim bude kandidovat z hnutí ANO, které je podle předvolebních průzkumů favoritem podzimních voleb?