Dohoda o příměří mezi Izraelem a Hamásem neznamená mír. Po propuštění rukojmích může válka začít znovu

Izrael a teroristické hnutí Hamás se dohodly na příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích. V první fázi má být propuštěno 34 lidí, které Hamás unesl do Pásma Gazy, a tisícovka palestinských vězňů, kteří jsou v Izraeli. Příměří by mělo trvat 42 dní. Plán byl, že ve čtvrtek zasedne izraelská vláda, a teprve poté by se mělo příměří začít naplňovat. Mezitím pokračovaly nálety v Pásmu Gazy, které si vyžádaly víc než sedm desítek obětí, a jednání vlády se oddalovalo. Úřad premiéra Benjamina Netanjahua totiž uvedl, že Hamás od některých částí dohody o příměří ustupuje, což hnutí popírá. Nejenže to dokazuje křehkost situace, ale jak Magdaléna Fajtová upozorňuje ve Výtahu Respektu, neznamená to ani konec války a trvalý mír: „Druhá fáze by měla přijít nejpozději 16. den příměří. V té by měl Hamás propustit zbývající rukojmí a izraelská armáda by se měla plně stáhnout. V rámci třetí fáze, která by mohla trvat i několik let, je poválečná obnova Pásma Gazy a repatriace těl mrtvých izraelských rukojmích. V momentě, kdy vyprší první fáze, je ale klidně možné, že válka začne znovu." V čem je alespoň dočasné příměří dobrou zprávou? Jak se v jednáních angažovali Joe Biden a Donald Trump? A co by pro Netanjahua znamenal konec války?