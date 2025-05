Jaderné zbraně v rukou Indie a Pákistánu vzbuzují děs. Dosud se však obě země dokázaly domluvit

Dva týdny po útoku na turisty v Indií ovládané části Kašmíru, při kterém bylo zabito šestadvacet lidí převážně z řad indických hinduistů, přistoupila Indie k odvetě a v noci na středu zaútočila na Pákistán. Přestože k teroru na turistech se přihlásilo uskupení Kašmírský odpor, Indie z něj viní Pákistán (který to odmítá). Středeční útoky si vyžádaly víc než dvě desítky obětí, zraněno bylo zhruba padesát lidí. Jak ve Výtahu Respektu zdůrazňuje Marek Švehla, konflikt mezi těmito dvěma státy je složitý nejen kvůli tomu, že jde o jaderné mocnosti, ale i kvůli jeho historii a rozdělení Kašmíru, který reportér Respektu sám několikrát navštívil: „Spor o Kašmír je extrémně složitý, dá se to přirovnat ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinou." Co je centrem střetu mezi Indií a Pákistánem? Hrozí, že by k použití jaderných zbraní mohly tyto země přistoupit? A mohly by mít na zmírnění situace vliv jiné státy či mezinárodní organizace?