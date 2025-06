Petr Pavel: Výdaje na obranu NATO nezvyšujeme na 3,5 procenta HDP s cílem uspokojit Donalda Trumpa

V Praze se už po druhé koná bezpečnostní konference GLOBSEC Forum, která se do české konference přesunula z Bratislavy. Dvacátý ročník zahájil prezident Petr Pavel, který se za Česko chystá do Haagu na summit Severoatlantické aliance, kde budou členské země jednat o zvyšování výdajů na obranu. Co ukázala vystoupení českých i zahraničních politiků v souvislosti s bezpečnostními výzvami, kterým dnes Evropa čelí i s ohledem na změnu přístupu ze strany USA. Nejen o tom uslyšíte ve Výtahu Respektu z prvního dne konference od Štěpána Sedláčka a Magdalény Fajtové.