Decroix má ministerstvu spravedlnosti zlepšit reputaci. Ale zatím přináší jen riziko pádu vlády

Česko má novou ministryni spravedlnosti. Prezident Petr Pavel v úterý jmenoval do funkce Evu Decroix z ODS, kterou následně uvedl do úřadu šéf občanských demokratů a předseda vlády Petr Fiala. Podle obou má být jejím hlavním úkolem napravit reputaci resortu, která utrpěla v důsledku bitcoinové kauzy, kvůli které úřad opustil nyní již exministr Pavel Blažek. Jak ale ve Výtahu Respektu upozorňuje František Trojan, realita je spíš taková, že hrozí pád vlády. Důvodem je, že Decroix společně s Alenou Schillerovou z hnutí ANO v nedělních Otázkách Václava Moravce zmínily e-mail, podle kterého mohl o Blažkově kauze vědět i Karel Dvořák z hnutí STAN. „Je náměstkem ministryně spravedlnosti a zároveň jednička v Praze za Starosty. Je to mladý politik a jejich vycházející hvězda, pro jejich budoucnost tedy důležitá postava. I tím si lze odůvodnit zvýšenou citlivost STAN vůči jakýmkoliv výrokům k Dvořákovi. Nicméně minulý týden, když Fiala vysvětloval kauzu na tiskové konferenci a řekl, že Blažkovou nástupkyní bude Decroix, Starostové zveřejnili své podmínky pro další setrvání ve vládě. A jednou z nich je, že na pozici náměstka zůstane právě Karel Dvořák," vysvětluje ve zpravodajském podcastu s tím, že kdyby se nyní ministryně spravedlnosti rozhodla náměstka odvolat, není vyloučeno, že se kabinet čtyři měsíce před volbami rozpadne. S čím Decroix na ministerstvo přichází? Jak je pro ODS důležitá? A mohla by koalici Spolu před sněmovními volbami nějak pomoct s preferencemi?