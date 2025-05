Konec Součka je pro ČT pozitivní. Zaměstnancům se ulevilo, báli se o reputaci televize

Rada České televize odvolala generálního ředitele Jana Součka. Pro jeho odstoupení hlasovalo patnáct členů ze sedmnácti; potřeba bylo minimálně dvanáct hlasů. Podle radních Souček několikrát porušil zákon o České televizi, a to například tím, že nevhodně komunikoval s veřejností, rušil publicistické pořady či hrozil zrušením několika kanálů ČT v případě nezvýšení koncesionářského poplatku. Kritizován byl i za to, že radu neinformoval o nátlaku, který na něj byl údajně vyvíjen. Nové vedení České televize by mohlo být zvoleno 18. června. Konec dosavadního generálního ředitele je nicméně dobrá zpráva pro zaměstnance nejsilnějšího veřejnoprávního média, jak říká ve Výtahu Respektu Ivana Svobodová: „ČT by ve svém čele měla mít opravdu silnou a nezávislou osobnost, která veškerým tlakům odolává. Nevypadá to, že Jan Souček byl takovým člověkem. Znám atmosféru zevnitř televize a zaměstnanci jsou z toho už opravdu otrávení. Mají pocit, že se snižuje důvěryhodnost a prestiž této instituce tím, jak ředitel vystupuje na veřejnosti." Proč přesně Rada ČT Součka odvolala? Kdy začal jeho spor s částí radních? A jsou už známá jména, která by se mohla o post generálního ředitele České televize ucházet? Čtěte také: Jan Souček padl. Česká televize hledá nového generálního ředitele