Druhý den Zelenského v Praze: Havlíček přestal hlásat rušení muniční iniciativy. Pro tuto chvíli

Po nedělním jednání hlav států Česka a Ukrajiny pokračovala v pondělí oficiální návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželky Oleny v Praze. Zatímco Zelenskyj se setkal s premiérem Petrem Fialou z ODS, předsedy obou komor Parlamentu, ale také třeba s Karlem Havlíčkem z opozičního hnutí ANO, první dáma se zúčastnila zahájení konference Global Healthcare Initiative for Ukraine, na níž se zástupci Česka podepsala memorandum o spolupráci v péči o duševní zdraví. „To se na Ukrajině stále podceňuje. Fyzická zranění se nějak léčí, u psychických traumat je to ale složitější, je to na mnoho let. Odborníci říkají, že by to měla být priorita až se jednou válka utlumí, psychické problémy budou vojáky provázet několik let a dopady to bude mít nejen na ně, ale i na jejich blízké," říká ve Výtahu Respektu Ondřej Kundra. Ve zpravodajském podcastu shrnuje, co konkrétního z návštěvy ukrajinského prezidenta v Česku vzešlo, i jak hnutí ANO po jednání se Zelenským brzdí své výroky týkající se muniční iniciativy.