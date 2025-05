Putinem navrhovaná příměří jsou jen hra. Mohla by se mu však vymstít skrze další sankce

Rusové po skončení Vladimirem Putinem navrženého třídenního "příměří" útočili na Ukrajinu více než stovkou dronů. Ze sobotního jednání ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s předními evropskými politiky přitom vyplynul návrh na minimálně měsíční příměří, které mělo začít právě v pondělí 12. května s tím, že bude-li porušeno, uvalí EU na Rusko další sankce. Podle Moskvy je ale nejdřív potřeba jednat o příčinách konfliktu, až poté o příměří. Navrhli proto čtvrteční schůzku v Turecku. Zatímco Zelenskyj se nechal slyšet, že do Istanbulu dorazí osobně, Putin se zatím nevyjádřil. Co za jeho slovy o příměří stojí? Jakou roli má momentálně v jednáních americký prezident Donald Trump? A jak zásadní dopady by na Rusko mohly mít další evropské sankce? I na to ve zpravodajském podcastu Výtah Respektu odpovídá Ondřej Kundra.