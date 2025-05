Měl to být jeden z úspěchů vlády, teď se jí zakázka století na Dukovany sype pod rukama

Měla to být největší tuzemská zakázka v historii. Náklady na ni měly být něco málo přes 400 miliard korun a kabinet premiéra Petra Fialy z ODS na ni spoléhal jako na jeden ze svých úspěchů. Řeč je o výstavbě dvou nových jaderných bloků v elektrárně Dukovany, která se teď ale komplikuje. Poté, co Krajský soud v Brně odložil finální podpis smlouvy mezi ČR a korejskou společností KHNP, která tendr na Dukovany vyhrála, se do věci vložila i Evropská komise, jež Česku zaslala dopis. „Shodou okolností má v Komisi tyto věci na starosti Francouz. Ten byl blízkým spojencem Macrona, přičemž Francie má na tendru zájem. Takže někteří lidé říkají, že to může být i z těchto politických důvodů. Francouzský eurokomisař chce nicméně víc informací ohledně možných subvencí," vysvětluje ve Výtahu Respektu Filip Zelenka. Jaké výtky má jak Evropská komise, tak francouzská společnost EDF, jež v tendru neuspěla? Jak to dál bude s dostavbou Dukovan? A v čem jsou pro Česko důležité?