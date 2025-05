Evropa, která se hvězd dotýká. Jak se finská vláda snaží předvídat budoucnost

V zásadě se na to dá uplatnit jednoduchý způsob myšlení, který odráží citát někdejšího amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda. Ten jednou řekl - existují známé věci, o kterých víme, že je známe. Víme také, že existují známé neznámé; to znamená, že víme, že existují věci, které neznáme. Ale existují také neznámé neznámé - ty, o kterých ani nevíme, že je neznáme. V případě foresightu jsou těmito známými neznámými různé trendy a megatrendy, tedy hybné síly, které už dnes mají vliv na to, co se děje. Naše disciplína je pomáhá vidět v celkovém kontextu s provázanostmi mezi geopolitikou, ekonomikou, technologiemi, životním prostředím, společenskými změnami i legislativními faktory. Ale foresight nabízí také nástroje jak systematicky zohledňovat i neznámé, o kterých vůbec nevíme. To jsou ta velká překvapení a narušení, kterým se někdy říká černé labutě. V naší nové zprávě pro finskou vládu máme poprvé i nabídku těchto velkých neznámých, které by mohly mít masivní dopady.