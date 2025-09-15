0:00
Astrounat Brázda
Jak chce Čína změnit svět
15. 9. 202523 minut

Za co může Andrej Babiš po volbách vyměnit své nevydání soudu?

S Filipem Zelenkou a Ondřejem Kundrou o vývoji kolem kauzy Čapí hnízdo, slabých místech lídra ANO i možných variantách příští vlády.

Štěpán Sedláček
,
Filip Zelenka
,
Ondřej Kundra

Do jaké pozice se tři týdny před volbami dostává Andrej Babiš s ohledem na podrobné znění rozsudku Vrchního soudu v Praze, který uznal Babiše vinným z dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů EU? A jaká povolební spolupráce se rýsuje ve světle posledních průzkumů veřejného mínění? Nejen o tom debatuje Ondřej Kundra a Filip Zelenka ve Výtahu Respektu se Štěpán Sedláčkem.

Podcast je součástí série

Výtah Respektu

303 článků
303 podcastů
Všechno k sérii

