Rozsudek vrchního soudu nad Babišem: jednal účelově, aktivně prováděl trestnou činnost a manipuloval s fakty. Nebyl důvod ho neodsoudit
Respekt získal soudní rozhodnutí nad Andrejem Babišem, které mu může komplikovat cestu k vládnutí
Respekt získal rozsudek Vrchního soudu v Praze, který uznal v červnu vinným lídra ANO Andreje Babiše ze spáchání dotačního podvodu a poškozování finančních zájmů Evropské unie kvůli neoprávněnému zisku padesáti milionů z evropských dotací na stavbu farmy Čapí hnízdo. Babiše v minulosti osvobodil Městský soud v Praze. Nadřízený vrchní soud to ale označil za chybné rozhodnutí. Právě kritice postupu pražského městského soudu je věnována část rozhodnutí.
Soudkyně Vrchního soudu v Praze Eva Brázdilová konkrétně dospěla k tomu, že její kolega z městského soudu Jan Šott „zatížil své rozhodnutí spekulacemi, které nejenže nemají oporu v provedených důkazech, ale jsou těmito důkazy dokonce vyvráceny“. Brázdilová Šotta sice pochválila, že dokazování bylo z jeho strany „pečlivé a komplexní“, vyvozené závěry ale na něj nenavazovaly. Důkazy, které Šott nashromáždil, ho totiž, jak je přesvědčená soudkyně, měly vést k odsouzení Babiše.
Vrchní soud při posuzování Babišova případu již neprováděl nové dokazování, to podle něj nebylo třeba. Pouze zopakoval důkazy učiněné městským soudem. Podle Brázdilové mají „jasnou vypovídací hodnotu“ a „důkazní situace je naopak neobvykle komfortní ve srovnání s jinými typově podobnými případy a vyplývá z ní jednoznačný závěr, o němž nejsou žádné důvodné pochybnosti“.
